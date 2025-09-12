Артисты балетной труппы покажут спектакли "Лебединое озеро" и "Корсар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Гастроли балетной труппы и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева пройдут в Китае в октябре. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель балетной труппы театра Андриан Фадеев на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Мы едем в Китай с 8 по 24 октября. Мариинский театр направляется в Китай. [Будут показаны] два спектакля - оба классические: "Лебединое озеро" и "Корсар". И параллельно оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Абисаловичем выступает на разных знаковых площадках Китая", - рассказал Фадеев, отвечая на вопрос о ближайших гастрольных планах театра.

В 2024 году гастроли Мариинского театра в КНР, состоявшиеся также в октябре, охватили семь городов.

Также обсуждается участие Мариинки в фестивалях в Турции и в Армении. "Пока обсуждаем. От Конго есть тоже предложение", - добавил он.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

