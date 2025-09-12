Народный артист России подчеркнул, что в свое время Третий рейх также пытался уничтожить все ценности, которые не вписывались в идеологию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Попытки навязать "отмену" русской культуры являются стратегией тупикового развития, которые не дадут результатов и приведут к гибели тех, кто выбрал этот путь. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров после выступления президента РФ Владимира Путина на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Ранее во время своего выступления Путин заявил, что национальная культура может развиваться только во взаимодействии с другими культурами. Президент также отметил, что культура должна стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью.

"Безусловно, любая культура развивается во взаимодействии. Другое дело - сейчас мы видим, что Запад пытается отменить нашу культуру. Важно понимать, что попытки навязать отмену русской культуры - стратегия слепого пути, который уже был пройден в истории, например, Третьим рейхом. Тогда тоже сжигали книги русских и еврейских писателей и пытались уничтожить все культуры, которые не вписывались в идеологию. Этот путь ведет только к разрушению - и это должны помнить все, кто выбирает такую политику", - прокомментировал Шахназаров и отметил, что заявление президента стало как внутренним, так и внешним посланием.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что Россия не сконцентрирована на взаимоотношениях с Западом, и призвал уделить внимание тем странам, которые готовы работать с РФ. "За его пределами (за пределами Запада - прим. ТАСС) существует огромный мир, который не стремится отменить нашу культуру, а напротив - хочет взаимодействовать и это делает", - заключил он.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума стали деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступили более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы прошло 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.ТАСС - генеральный информационный партнер форума.