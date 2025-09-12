В планах театра - участие в международных театральных фестивалях "Муравейник" в Иваново, "Петрушка Великий" в Екатеринбурге, "Перекресток" в Новосибирске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Новый спектакль "Сказки Андерсена" увидят юные зрители на открытии 107-го сезона в Театре марионеток имени Евгения Деммени. К этому дню приурочено и открытие выставки "А вы любите сказки? Великий сказочник на сцене Театра Деммени", сообщили в пресс-службе.

"Тексты великого сказочника в год его 220-летия возвращаются на сцену старейшего театра кукол двумя сказками - "Стойкий оловянный солдатик" и "Соловей" в постановке Алексея Уставщикова", - рассказали в пресс-службе.

Сказочную эстафету сезона примет в декабре спектакль по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В 60-е годы прошлого века пьеса шла на сцене театра в постановке Евгения Деммени в художественном оформлении Татьяны Бруни с куклами Марии Артюховой. Свою версию сказки о поиске счастья предложит кино- и театральный режиссер Дмитрий Хонин. Художник - Екатерина Аксенова. Музыку к спектаклю пишут Александр Маев и Максим Кошеваров.

Главный режиссер театра Эдуард Гайдай приступит к работе над спектаклем "Золотой ключик" по повести Алексея Толстого. История деревянного мальчишки будет сыграна в марионетках - любимых куклах артистов труппы, владеющих разными техниками.

В планах театра - участие в международных театральных фестивалях "Муравейник" в Иваново, "Петрушка Великий" в Екатеринбурге, "Перекресток" в Новосибирске. Майкопский театр кукол "Золотой кувшин" пригласил петербургских марионеток со спектаклями и выставкой в Адыгею. Обмен площадками состоится в рамках федерального проекта "Большие гастроли".

Труппа продолжит творчески и профессионально поддерживать театры новых территорий. Молодым артистам Донецкого республиканского академического театра кукол будет предоставлена возможность участвовать в мастер-классах Театра Деммени по технике, вождения марионеток.