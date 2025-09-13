Прилучный: кинопремия "Бриллиантовая бабочка" поможет культурному обмену

Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский актер Павел Прилучный выразил уверенность, что Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет способствовать культурному обмену с другими странами.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской академии и кинонаграды - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредители премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

"Я рад, что появилась новая международная премия "Бриллиантовая бабочка", которая не только станет ценным призом для любого кинематографиста, но и поспособствует культурному обмену с другими странами", - сказал ТАСС Прилучный. Он считает, что "Бриллиантовая бабочка" - прекрасная и крайне нужная идея, награды ждут новых героев".

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, эквивалентную миллиону долларов, и каждая следующая номинация - 250 тысяч долларов.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".