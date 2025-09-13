Тема современного музыкального образования стала ключевой в рамках дискуссии на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщил народный артист России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Эстрадная музыка и другие направления неклассического искусства должны развиваться наравне с академической классикой. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист России, саксофонист Игорь Бутман на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Одна из наших целей - создание большого учебного заведения, связанного с неклассической музыкой. Но не только джаз. Вся эстрадная музыка должна быть на таком же уровне, как академическая классическая. Для этого нужны учебники, педагоги и системная подготовка", - сказал он.

По словам музыканта, тема современного музыкального образования стала ключевой в рамках дискуссии на форуме. "Мы готовим почву для создания такого учебного центра. Если мы все правильно сделаем, поддержка будет, и в перспективе появится академия современной музыки", - отметил Бутман, отвечая на вопрос ТАСС.

Джазмен подчеркнул, что культурный форум является важной площадкой для общения профессионалов: "Здесь встречаются деятели культуры, продюсеры, директора филармоний, министры культуры. Мы обсуждаем не только успехи, но и проблемы, ищем пути их решения".

В обсуждении также приняли участие ректор российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, народный артист России, пианист Даниил Крамер, заслуженный артист РФ Павел Овчинников, а также представители министерства культуры и музыкальных учебных заведений.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели.

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

