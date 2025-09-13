Зрителям представят три драматические постановки

САМАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Луганский академический музыкально-драматический театр им. М. Голубовича с 15 по 18 сентября впервые выступит на сцене Самарской филармонии с тремя спектаклями в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Гастроли луганского театра в Самаре проходят впервые, в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России. Эта программа объединяет театры и творческие коллективы со всей страны, главная миссия - сделать искусство доступным даже для самых отдаленных городов. С 2022 года в план вошли и коллективы новых регионов", - сказали в Самарской филармонии.

Зрителям представят 15, 16 и 18 сентября три драматические постановки - одни из ключевых в репертуаре луганского театра. Откроет гастроли рок-опера "Распятая юность", которая рассказывает историю подпольной молодежной организации "Молодая гвардия", которая действовала в 1942 году, глазами современной молодежи. Другие постановки будут представлены в жанре музыкальной комедии. Спектакль "Я люблю тебя, эскадрилья" затрагивает темы любви, дружбы, долга и силы человеческого духа и восходит к фильму "Небесный тихоход". Спектакль "Бабий бунт" поставлен по мотивам произведений Михаила Шолохова и призван привлечь внимание зрителей разного возраста к творчеству писателя.

"Коллективы новых регионов активно и с большим успехом участвуют во Всероссийском гастрольно-концертном плане, завоевывая любовь публики и признание профессионального сообщества. Приезд именитых театров и известных коллективов становится знаковым событием, дающим мощный импульс развитию региональной культуры", - приводит слова министра культуры России Ольги Любимовой организатор мероприятий гастрольно-концертного плана Росконцерт.

По информации учреждения, гастроли луганского театра длятся с 7 по 27 сентября. Артисты выступают в нескольких регионах - Самарской, Саратовской областях, Татарстане, Владимирской области.