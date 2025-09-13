Событие служит платформой для объединения цивилизаций с богатым культурным наследием и высоким потенциалом для роста, отметили организаторы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Читка и обсуждение пьес стран БРИКС проходят на Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда Александринского театра, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие стало третьей частью тематической сессии "Театр" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Организаторы отмечают, что событие служит платформой для объединения "цивилизаций с богатым культурным наследием и высоким потенциалом для культурного роста". "Основой театрального развития должны стать драматургия и молодая режиссура. Однако, несмотря на преобладание знаний о западной драматургии в России, существует необходимость активного продвижения пьес из ЮАР, Китая, Бразилии и других стран, а также поддержки молодых режиссеров из дружественных государств", - говорится в пресс-релизе проекта.

От России будет представлена пьеса Анастасии Букреевой "Ганди молчал по субботам". Китай покажет произведения Мо Яня "Крокодил" и Ван Чуна "Лежать 2.0". Иран представит "Развод Надера и Симин" Асгара Фархади, а Бразилия - "Последнюю каплю" Д. Пассарелли. От ЮАР ожидают постановку "Туфли и перевороты" П. Мазамиса.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума стали деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступили более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы прошло 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.