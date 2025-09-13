Конкурс проводится в девяти номинациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на VI Всероссийский конкурс СМИ "Культура слова - 2025" стартовал в субботу в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем официальном Telegram-канале.

"Открыт прием заявок на VI всероссийский конкурс СМИ "Культура слова - 2025". Конкурс направлен на поддержку и распространение лучших практик по освещению культурных инициатив и модернизации инфраструктуры, а также на поощрение представителей СМИ и проектов, занимающихся популяризацией сферы", - говорится в сообщении

По словам Любимовой, к участию допускаются представители СМИ, отдельные журналисты и блогеры, авторы интернет-медиапроектов, агентства и НКО и пресс-службы региональных органов власти в сфере культуры регионов РФ.

В этом году конкурс проводится в девяти номинациях, среди которых "Лучшее интервью о культуре", "Лучшее фото о культуре", "Культура в новых регионах", "Искусство сторителлинга" и другие. Заявки принимаются на платформе культура-слова.конкурсы.рф. Победители буду объявлены в декабре.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный партнер форума.