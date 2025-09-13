Здание построят в течение четырех-пяти лет в мухафазе Дофар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Центр-спутник Государственного Эрмитажа будет создан в Омане в специально построенном здании на юге страны. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание центра-спутника, подписали в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамаль аль-Мусави.

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и министр наследия и туризма Омана Салим бен Мухаммад аль-Махруки.

"Центры-спутники Эрмитажа существуют разных странах. Те, которые в Европе, сейчас "приморожены". В России они развиваются очень активно. Сейчас делаем спутник в Омане, подписали соглашение о спутнике в Корее, там будет электронный музей. Здесь будет музей, с одной стороны, где мы будем показывать наши коллекции, и, кроме того, большой центр для исследования юга Аравии", - сказал Пиотровский после подписания соглашения.

Центр "Эрмитаж - Оман" будет действовать как подразделение Национального музея Омана. Концепция развития центра будет разрабатываться и утверждаться совместным решением дирекций Государственного Эрмитажа и Национального музея Султаната Оман. Каждый год в центре будут проходить две выставки из собрания Эрмитажа, созданные специально для показа в Омане. Темы и содержание выставок будут разрабатываться и утверждаться совместным решением двух музеев.

Как сообщил журналистам после подписания Джамаль аль-Мусави, здание центра "Эрмитаж - Султанат Оман" будет построено в течение четырех-пяти лет в мухафазе Дофар. Регион знаменит своим ладаном, и, по словам генерального секретаря Национального музея Султаната Оман, ладан имеет особую связь с Россией в историческом контексте.

"Это будет первый [эрмитажный] центр на территории Ближнего Востока и Арабского мира. Это уникальная площадка, которая даст возможность оманским специалистам в музейной сфере получить лучший в мире опыт в сфере музейного дела. Также это платформа для русских арабистов, лингвистов, археологов для раскрытия Омана, истории Омана. Это платформа для диалога, для общения. Эта платформа также даст России возможность показать районы Ближнего Востока, в частности, Аравийский полуостров, аспекты культурной цивилизации России, продвижение русского языка", - сказал генеральный секретарь Национального музея Омана.

Спутники Эрмитажа

Создание центра-спутника Эрмитажа в Омане будет продолжением программы "Большой Эрмитаж", которая действует с начала 2000-х годов. В ее рамках Эрмитаж организует систему центров-спутников, которые стали инновационным механизмом сотрудничества между музеями. Центры-спутники ранее были созданы в Великобритании, США, Нидерландах, Италии, но их работа приостановлена. В настоящее время активно действуют спутники "Эрмитаж - Казань", "Эрмитаж - Выборг", "Эрмитаж - Урал", "Эрмитаж - Сибирь" и "Эрмитаж - Евразия". Готовится открытие центров-спутников Эрмитажа в Калуге и Владивостоке.