Trend: умер народный артист Азербайджана Гаджи Мурад Ягизаров

Ему было 86 лет

БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Народный артист Азербайджана Гаджи Мурад Ягизаров умер на 87-м году жизни. Об этом сообщило агентство Trend со ссылкой на близких актера.

"Выдающийся актер скончался в Германии, где проживал в последние годы", - говорится в сообщении.

Ягизаров родился 18 июля 1939 года в Баку. Учился на факультете "Актер театра и кино" Азербайджанского института искусств. С 1962 года служил в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре, сыграл более ста ролей в спектаклях азербайджанских и мировых классиков, а также современных авторов.

Ягизаров снялся более чем в 30 фильмах. За роль чекиста Мустафы Мамедова в фильме "Послезавтра, в полночь" был удостоен Государственной премии Азербайджана и премии КГБ СССР. За вклад в культуру Азербайджана он был удостоен почетных званий и государственных наград.