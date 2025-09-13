На главной сцене территории электронной музыки Уильям исполнил эксклюзивные песни

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Французский диджей Вилли Уильям (Willy William) выступил на главной сцене территории электронной музыки "Портал 2030-2050" в Москве, передает корреспондент ТАСС. Артист исполнил свои известные хиты Ego, Trompeta, Life Is Life, Cuentale, а также еще не изданные композиции, названия которых он не озвучил.

"Да, я сыграю новые песни. У меня есть новая песня, которую я выпущу на следующей неделе. Сегодня вечером я сыграю ее эксклюзивно, чтобы протестировать ее на публике, чтобы почувствовать [ее]. И да, мы сыграем несколько эксклюзивных вещей, и, как я уже сказал, это будет энергично. Все дело в танцевальной музыке, в EDM, в этом все дело…", - сказал он в беседе с журналистами.

"Портал 2030-2050" проходит с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". На нем выступят 110 диджеев из 12 стран мира, в том числе Yves Larock (Ив Ларок), Burak Yeter (Бурак Йетер), Legroni (Легрони), Alex Gaudino (Алекс Гаудино) и другие. В будние дни для гостей доступна развлекательная программа с танцами и музыкой, а также мастер-классы по паркуру, а в выходные на сцене выступают известные диджеи.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября на десятках площадок по всей столице. Посетителей ждут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.