МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Французский диджей Вилли Уильям (Willy William), пятикратный лауреат Billboard Latin Music Awards и четырежды номинант Latin Grammy, назвал свое творчество сочетанием различных стилей. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах территории электронной музыки "Портал 2030-2050" в Москве.

"Я стараюсь сочетать всего понемногу. Есть африканские нотки, еще я люблю рок, я же вырос фактически в рок-группе. У меня была возможность попробовать себя в разных музыкальных стилях", - сказал музыкант.

По его словам, его творчество отражает современные тенденции на электронной сцене. "Все, что сейчас можно найти в моей музыке, и что сейчас происходит в музыкальной сфере глобально - это смесь многих тенденций, и они становятся все более коммерческими сейчас. Еще [там есть] латинская музыка, которая является частью африканской", - отметил диджей. Он добавил, что будущее электронной музыки и африканских мотивов в ней "позитивное".

Говоря о своем стиле, Уильям подчеркнул, что он представляет собой "смесь всего". "В моей музыке много энергии, мне это очень нужно. И она продолжает быть электронной музыкой", - резюмировал он.

Вилли Уильям выступил 13 сентября на главной сцене территории электронной музыки "Портал 2030-2050" в Москве с известными хитами Ego, Trompeta, Life Is Life, Cuentale и другими. Помимо него, французский диджей DJ Snake также должен был выйти на сцену, но его концерт перенесен на неопределенный срок.

"Портал 2030-2050" проходит с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". На нем выступят 110 диджеев из 12 стран мира, в том числе Yves Larock (Ив Ларок), Burak Yeter (Бурак Йетер), Legroni (Легрони), Alex Gaudino (Алекс Гаудино). В будние дни для гостей будет доступна развлекательная программа с танцами и музыкой, а также мастер-классы по паркуру, а в выходные на сцене будут выступать известные диджеи.

О форуме-фестивале

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября на десятках площадок по всей столице. Посетителей ждут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.