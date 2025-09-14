Основатель рок-группы Pink Floyd выступил с таким заявлением на митинге в Берлине, где участвовали порядка 20 тыс. человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил на митинге в Берлине, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и Республики Крым должны сами решать, в составе какой страны они хотят остаться. Видео опубликовано в Telegram-канале телеканала RT.

"Запорожье и любые другие оспариваемые области... Это не что-то невероятно сложное. Дайте местным жителям решить, хотят они оставаться в составе Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или же стать частью РФ", - сказал музыкант.

Отмечается, что в митинге в участвовали порядка 20 тыс. человек.