МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Русскоязычные зарубежные театры работают в тяжелых условиях и делают великое дело для сохранения "островков" русской культуры по всему миру. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

"Сейчас мы говорим про героическую деятельность: далеко не везде эти люди находятся в комфортных условиях, не везде приветствуется то, что они продолжают заниматься русским театром, русской культурой. Но они все равно делают. Делают великое дело. Все темные времена однажды заканчиваются, и для нашего будущего в любых условиях необходимо сохранять человеческие отношения, взаимопонимание, защищать те мостики, которые появились благодаря русской культуре, защищать даже в самых сложных ситуациях, в трагических условиях", - сказал он.

Яков добавил, что в нынешних условиях, которые сам он называет драматическими, роль коллективов таких театров возросла фантастически. Так, если изначально Международный фестиваль русскоязычных зарубежных театров "Мир русского театра"(Яков является президентом фестиваля) задумывался как способ поддержать энтузиазм "островков" русской культуры и русского языка в разных уголках планеты", то сегодня речь идет уже не просто про энтузиазм.

"Именно поэтому я убежден в том, что мы обязаны поддерживать русские театры за рубежом: информационно, морально, когда есть возможность, материально. Чаще всего они существуют в тяжелейших обстоятельствах, работают на свои собственные деньги. И, повторюсь, делают великое дело", - заключил главред "Театрала".

