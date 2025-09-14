Ему было 56 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино, заслуженный артист России Дмитрий Лагачев умер на 57-м году жизни. О его смерти сообщила актриса петербургского Театра "Мастерская" Кристина Шаманиди-Бойцова.

"13 сентября 2025 года ушел из жизни заслуженный артист РФ Лагачев Дмитрий Анатольевич. Не подобрать никаких слов... Страшная невосполнимая потеря, - написала она на своей странице во «​​​ВКонтакте». - Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь".

Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года. Окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Профессиональный актер дубляжа. С 2013 года - доцент в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов на кафедре режиссуры и актерского искусства. В 2005 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

В числе его киноработ - роли в фильме "Гарпастум", а также сериалах "Тайны следствия", "Морские дьяволы" и других. Лагачев озвучивал персонажей в таких картинах, как "Мулан", "Кристофер Робин", "Тайна Коко" и другие.