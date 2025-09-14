Самарский мэр Иван Носков осмотрел экспозицию "Время ТАСС: Куйбышев - Самара" на главной площади города

САМАРА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Самары Иван Носков поблагодарил информационное агентство ТАСС за организацию фотовыставки к 439-летию города, которое отмечается 14 сентября. Мэр совместно с делегацией из Белоруссии осмотрел экспозицию "Время ТАСС: Куйбышев - Самара" на главной площади города, передает корреспондент ТАСС.

"Эта фотовыставка - уникальная возможность увидеть историю нашего города глазами талантливых фотографов ТАСС. Не постановочные фотографии, а такие живые кадры лучше всего передают дух советского Куйбышева. Благодарю агентство ТАСС за такой подарок Самаре к 439-летию и приглашаю всех жителей познакомиться с этой экспозицией", - сказал Носков.

Мэр выразил надежду на продолжение сотрудничества с ТАСС и обновление экспозиции. Он назвал "большим богатством" фотоархив агентства, созданный в Куйбышеве (ныне Самара - прим. ТАСС) в годы Великой Отечественной войны и последующие десятилетия.

Экспозицию осмотрели члены официальной делегации белорусского Бреста - города-побратима Самары. Делегация работает в Самаре по приглашению главы в рамках соглашения о международных и внешнеэкономических связях. "В годы Великой Отечественной войны Брест и Самара внесли большой вклад в Победу над фашизмом. <…> Всегда интересно смотреть кадры тех времен, - запоминаются те, где изображены люди, возродившие наши города", - сказал заместитель главы администрации Ленинского района Бреста Григорий Кондратиковский.

Фотовыставка "Время ТАСС: Куйбышев-Самара" организована по инициативе агентства совместно с администрацией Самары и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция состоит из 36 архивных кадров фотохроники от военных лет до 1991 года. В уникальных фотографиях признанных мастеров фотохроники ТАСС отражены истории горожан - рабочих и мастеров, ученых и летчиков космонавтов, и знаковые события советского времени - военный парад 1941 года, запуск крупнейшей ГЭС, открытие Куйбышевского метро, возведение Монумента Славы, сборка самолета и ракетного двигателя, а также события культурной и повседневной жизни города. Представлены работы Федора Кислова, Марка Маркова-Гринберга, Алексея Брянова, Юрия Белозерова, Николая Никитина, Александра Батанова, Владимира Савостьянова.

О связи ТАСС с Самарой

История агентства ТАСС и Куйбышева связаны. В годы Великой Отечественной войны город стал "запасной столицей", где разместились эвакуированные предприятия и учреждения, в числе которых ТАСС. Больше 400 сотрудников агентства работали в Куйбышеве в период эвакуации с 1941 года по 1943 год.

Редакция агентства организовала масштабное радиовещание, - передавала важную информацию и боролась с немецкой пропагандой в эфире. Кроме того, транслировались музыкальные концерты, в том числе в исполнении артистов эвакуированного в Куйбышев Большого театра. Мастерская, где создавались знаменитые агитационные плакаты "Окна ТАСС", располагалась на центральной площади города в здании современного театра оперы и балета.