Солист творческой группы - Юрий Евстифеев

ХАБАРОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. Творческий коллектив из Хабаровского края отправился с гастролями в Луганскую Народную Республику для поддержки участников специальной военной операции и жителей Донбасса. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

Поездка организована при поддержке министерства культуры края и направлена на укрепление культурных связей между регионами России.

"В программе визита - проведение концертов, творческих встреч и мероприятий, направленных на возрождение и популяризацию русской культуры, традиций и самобытности. <...> Проект наглядно демонстрирует, как искусство и культура объединяют людей и дарят жителям новых регионов чувство единства и принадлежности к великому русскому культурному пространству", - говорится в сообщении.

Солистом творческой группы выступает член хабаровского регионального отделения Российского союза писателей Юрий Евстифеев.

17 сентября состоится встреча с членами Союза писателей России и Российского союза писателей в библиотеке Луганска. 18 сентября пройдут авторский концерт в Луганском государственном университете имени Владимира Даля и творческая встреча со студентами, а также концерт в Луганском дворце культуры. На 19 сентября запланирован концерт в детском доме Луганска. По 21 сентября будут проходить концерты в воинских частях.