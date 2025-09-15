Министр культуры подчеркнула, что конкурс создали для талантливых людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" проводится в первую очередь для талантливых людей и не зависит от политических решений. Об этом в интервью ТАСС заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Интервидение" - это конкурс про талантливых людей, а не про политические решения. Очень важно, чтобы победил лучший, самый талантливый, самый яркий исполнитель, который действительно завоюет сердца зрителей", - сказала глава ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин пожелал успешных выступлений всем конкурсантам. Глава государства выразил уверенность в том, что современное "Интервидение" в полной мере сохранит атмосферу творчества и дружбы между народами.

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны, близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. ТАСС - информационный партнер конкурса.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.