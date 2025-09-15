Министерство культуры и фонд "Защитники Отечества" ранее запустили проект, согласно которому ветераны специальной военной операции и их семьи могут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ совместно с руководителями театров прорабатывает меры для льготного посещения театров участниками СВО и членами их семей. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Мы прорабатываем целый ряд направлений. В первую очередь это расширение льгот для участников СВО и их семей для посещения учреждений культуры. Это большая программа, которую мы прорабатываем вместе с фондом "Защитники Отечества". <…> Сейчас мы также прорабатываем возможность льготного посещения театров для участников СВО и их семей", - рассказала глава ведомства.

В июле 2024 года Минкультуры России и фонд "Защитники Отечества" запустили совместный проект, согласно которому ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры. В рамках проекта ветераны СВО и семьи героев могут бесплатно посетить федеральные музеи и музеи-заповедники, кинотеатры, входящие в программу "Фонд кинопрокат", а также цирки, входящие в систему ФКП "Росгосцирк".

