МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новые выставки современного искусства, посвященные темам авторской идентичности, труда, коллективной памяти, откроются с 20 сентября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"С 20 сентября 2025 года в Cube.Moscow открываются 13 новых экспозиций современного искусства <...>. В большом выставочном зале арт-пространства открывается масштабная выставка "Дивный сад", исследующая проявление авторской идентичности через различные творческие практики и медиа - прикладное искусство, живопись, графику, фотографию <...>. Центральное место в экспозиции занимает коллекция меховых пальто, созданных дизайнером Екатериной Хассе. Меховые изделия образуют многослойное взаимодействие с живописными и графическими работами Дмитрия Солнцева, а также с серией работ фотографа Сергея Табунова, созданных при участии Рустама Хамдамова", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Arts Square Gallery открывает групповую выставку "Московские нонконформисты. Поиск идентичности", которая представляет срез советского неофициального искусства. Экспозиция посвящена поиску идентичности, непреходящему стремлению к свободе и самовыражению. Гостям представят работы таких художников, как Анатолий Зверев, Евгений Чубаров, Борис Свешников, Леонид Фейгин, Владимир Курдюков.

Новый проект Syntax Gallery - выставка "Глубоко внутри" объединения "Союз невозможных". В экспозиции соединяются тема коллективной памяти, образы из интернета и обыденной жизни, абсурд и ирония. А в MSCA Gallery посетители смогут увидеть групповую выставку "Труд", которая изучает труд как трансформацию личности, акт творчества, экономическую необходимость, социальную практику и экзистенциальный выбор. В пресс-службе добавили, что галерея "Небеса" покажет персональный проект Дмитрия Филимонова "Существа, которых мы не видели" о глубинных человеческих эмоциях и чувствах.