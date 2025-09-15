Михалков открыл новый учебный сезон в своей академии

Церемония состоялась в Российском фонде культуры

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Открытие нового учебного сезона в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова прошло в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, церемония состоялась в Российском фонде культуры.

"День в день, ровно 10 лет назад начала работать наша академия", - сказал ректор учебного учреждения Никита Михалков, вручив благодарственные письма педагогам академии. А потом 25 слушателей актерской, продюсерской и режиссерской мастерских, успешно прошедшие все вступительные испытания и зачисленные по итогам отборов, получили студенческие билеты.

После чего Михалков объявил о старте нового учебного года в своей академии, и, по старой традиции, разбил тарелку, как это обычно делают в начале киносъемок. Каждый из слушателей взял себе по кусочку на счастье.

"Хочу вам сказать, что, Бог даст, вы здесь сможете получить то, что вы не могли бы получить нигде в другом месте, - отметил, обращаясь к слушателям, Михалков. - По результату каждый из вас возьмет то, что он сможет взять. Мы создаем все условия и даем максимум возможностей, но мы никого не будем заставлять".

При этом режиссер не стал обещать будущим выпускникам мгновенный успех в профессии.

"Я не гарантирую никому выход на сцену, - сказал Михалков. - Это абсолютно не входит в мою задачу. Выйдут на сцену лучшие. Выйдут те, кто предложит лучший материал. Конечно, то, что будет достойно внимания, будет тут же подхвачено педагогами и мною".

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова - образовательный проект, созданный в 2015 году. Учебное заведение реализует программы профессиональной переподготовки. За это время мастера прослушали более 4 тыс. абитуриентов со всей страны. Слушатели академии могут не только посещать занятия, но и творческие встречи, мастер-классы, выставки, спектакли, фильмы и фестивали.