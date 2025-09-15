На выставке представят 108 произведений из фондов музея и из семейного собрания

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Юбилейная выставка Валерия Секрета, Николая Левенцева и Елены Левенцевой "Секреты дома на Вифанской. Живопись и графика" откроется в Сергиево-Посадском музее-заповеднике 19 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Семья Левенцевых - Секрета проживает в доме, который является памятником архитектуры XIX в. и хранит традиции русского реалистического искусства и культурные традиции русской интеллигенции. Секреты дома на Вифанской легко раскрываются, если познакомиться с творчеством его жителей. Они - в любви к искусству, родному дому и городу, стране и ее истории", - говорится в сообщении.

На выставке представят 108 произведений из фондов музея и из семейного собрания.

В первом зале зрители смогут увидеть живопись и графику Николая Левенцева (1930-2008)."Художник поражает глубиной проникновения в исторические события и образы, умением создавать сложные, продуманные композиции", - подчеркивают в музее. Среди представляемых работ - живописные и графические полотна, посвященные осаде Троице-Сергиева монастыря, портреты членов семьи, иллюстрации к произведениям "Капитанская дочка" А. С. Пушкина и "Боцман с "Тумана" Н. Н. Панова, эскизы к картинам из жизни аристократии XIX в.

Во втором зале представлены работы Елены Левенцевой и Валерия Секрета. Левенцева создает произведения в жанрах портрета, пейзажа и тематической живописи, преимущественно используя акварель. На выставке можно будет увидеть серию работ под названием "Мой Пушкин", посвященную поэту, а также портреты ее супруга Валерия Секрета, женские портреты, натюрморты и пейзажи.

По утверждению пресс-службы музея, Валерий Секрет является одним из ведущих мастеров пейзажа. Для выставки подготовлены работы разных периодов его творчества: офорты с изображением храмовой архитектуры, пейзажи Алтая, городские и морские пейзажи Франции, Испании и Крыма. Также можно увидеть волжские просторы, поля и сельские пейзажи. Посетить экспозицию можно до 19 октября.