МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международный онлайн-фестиваль русскоязычных зарубежных театров "Мир русского театра" завершил свою работу. Постановки в рамках проекта посмотрели 2,4 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Завершился международный фестиваль русскоязычных зарубежных театров "Мир русского театра". За пять дней форума, организованного журналом "Театрал" и Некоммерческим фондом "Мир театрала" при поддержке Фонда президентских грантов, 10 театров из Европы, Америки и Азии показали в онлайн-формате свои лучшие работы. Спектакли набрали рекордные для форума 2,4 млн просмотров", - говорится в сообщении.

Так, зрителям представили постановки русскоязычных коллективов из Великобритании, Дании, Испании, Италии, Кипра, Сербии, США, Таиланда, Франции и Швейцарии. Отмечается, что спектакли были рассчитаны на разную аудиторию. Жанры же варьировались от фолк-хоррора до спектакля из бумаги, в качестве литературного материала охватив при этом как классику, так и современную прозу.

В число спектаклей-участников вошли "Дюймовочка" (Русский театр на Кипре "Остров", Кипр), "Оскар и Розовая Дама" (ARTVISION Theatre, Таиланд), "Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века" (Датско-российский театр "Диалог", Дания), "Прекрасное воскресенье для пикника" (Театр сценической классики, Швейцария), и другие. Кроме того, в рамках фестиваля состоялись спецпоказы постановок "Василий + Федерико" (Театральная компания "STEPS", США) и "Творения" (Центр интернационально театра, Италия).

"Участники форума не только демонстрировали свои постановки, но и активно обсуждали их с членами экспертного совета фестиваля - режиссером, писателем, теле-радиоведущим Андреем Максимовым, профессором Школы-студии МХАТ Ольгой Егошиной, редактором отдела культуры газеты "Московский комсомолец" Мариной Райкиной и продюсером Дмитрием Мозговым", - добавляют в пресс-службе.

Как ранее рассказывал в интервью ТАСС президент фестиваля и главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков, специально для участников в онлайн-формате проводились мастер-классы по сценической речи и пластике, профессор Дмитрий Трубочкин и Светлана Наборщикова же читали лекции. ТАСС - официальный информационный партнер фестиваля.