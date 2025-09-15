Мероприятие посвящено 185-летию со дня рождения Петра Чайковского

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова проходит в знаковых для истории музыки городах, таких как Севастополь, Клин, Тверь, Псков и Великой Новгород. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль посвящен 185-летию со дня рождения Петра Чайковского.

"Фестиваль торжественно открылся гала-концертом 12 августа в солнечном гостеприимном Севастополе. Уже в сентябре музыкальный форум продолжится в знаковых для истории русской музыки городах: Клину, Твери, Пскове и Великом Новгороде", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что кульминацией гастрольного тура станет концерт 20 сентября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, где композитор провел последние годы жизни. 21 сентября артисты выступят в Твери, 27 сентября - в городе Модеста Мусоргского - Пскове, а завершится фестиваль 28 сентября в Великом Новгороде, на родине композитора Сергея Рахманинова.

О фестивале

В концертах примут участие художественный руководитель фестиваля Ильдар Абдразаков, ведущий солист театров "Геликон-опера" и "Новая опера" Алексей Тихомиров, а также выпускники Образовательной программы фестиваля: Екатерина Иванова, Мария Бойко и Чингис Баиров. Партию фортепиано исполнит Евгений Сергеев, в Пскове к артистам присоединится Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова.

Как отметил сам Ильдар Абразаков, география фестиваля отдает дань уважения русским композиторам. "Для нас огромная радость, что в юбилейный год Чайковского мы сможем посетить места, где жили и творили великие русские композиторы. Этот тур - наш общий поклон наследию Чайковского, Рахманинова, Мусоргского", - подчеркнул он.

Неотъемлемой частью фестиваля традиционно является образовательная программа Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова. В апреле 2025 года в Международной академии музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы для молодых оперных исполнителей, отобранных из более чем 300 претендентов.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России.