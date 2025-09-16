Новая адаптация знаменитой вампирской истории о Дракуле от Люка Бессона ("Леон", "Пятый элемент") прогремела в российских кинотеатрах. Фильм французского режиссера за первый уик-энд заработал около 112 млн рублей. Рассказываем, что это значит для отечественного проката и чем примечательно новое прочтение классической готической истории

Как вампир прошелся по кинотеатрам?

"Дракула" стартовал в российских кинотеатрах 11 сентября и стал третьим по стартовым сборам среди зарубежных фильмов в 2025 году — вампирская сага не угналась только за боевиком "Мастер" со Стэйтемом в главной роли (151 млн) и "Балериной" из популярной экшен-франшизы "Джон Уик" (142 млн).

Но успех "Дракулы" важен и с другой точки зрения. Несмотря на летний сезон, который по традиции успешен по сборам, в последние месяцы в России наблюдался общий спад посещаемости кинотеатров. Суммарная выручка благодаря популярному вампиру 13 сентября стала наибольшей с 29 июня. За весь уик-энд общие сборы отечественного проката составили больше 400 млн рублей — лучший результат с начала июня.

Кроме того, картина стала самым дорогим французским фильмом в 2025 году — бюджет составил €45 млн. Помимо известных актеров Калеба Лэндри Джонса ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Нитрам") и Кристофа Вальца ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный") в фильме принял участие композитор Дэнни Эльфман, известный по сотрудничеству с Тимом Бертоном и крупными комикс-франшизами.

В чем секрет "Дракулы" Бессона?

Помимо больших имен причиной успеха может стать смещение акцентов оригинальной истории. Как сказал сам Бессон в интервью РБК, "Дракула" — не просто фильм ужасов, а романтическая история. "Все привыкли воспринимать его как чудовище, как страшное существо. Но на самом деле это история мужчины, который готов ждать 400 лет только ради того, чтобы попрощаться со своей женой", — говорит режиссер.

Это показалось Бессону очень романтичным и трогательным, а сам процесс работы над фильмом он посчитал невероятно интересным. По его словам, это не просто "Дракула", а особое прочтение не менее популярной истории "Красавица и чудовище", где монстр не столько страшный, сколько одинокий.

У упыря не все так гладко…

Как считает режиссер, в литературном первоисточнике Брэма Стокера преобладает мрачная атмосфера, к которой были особо неравнодушны первые кинематографисты еще в начале XX века, но он решил от этого отказаться. Зато, как считают критики, он не смог удержаться от заимствований из экранизации Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года. Хоть в фильме и хвалят визуальную составляющую, костюмы, грим, музыкальное сопровождение Эльфмана, но также эксперты указывают и на отсутствие оригинальности в содержании картины. В пику желанию Бессона показать нежного вампира на экране его критикуют за "излишнюю сентиментальность" и даже некоторую "китчевость мелодрамы".

В отличие от России, на родине картину приняли неважно. Хоть у фильма и был один из лучших стартов во Франции в этом году, но от ленты с колоссальным по меркам страны бюджетом ожидали большего. Тем не менее успех в российском прокате стал важным сигналом востребованности европейского кино у нашей аудитории и показал, что оригинальное прочтение классической вампирской истории способно заинтересовать зрителей.

Даниил Хмелевской