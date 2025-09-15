В Северной Осетии пройдет фестиваль "Мариинский - Владикавказ"

В рамках фестиваля состоятся два концерта симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 сентября. /ТАСС/. Артисты и оркестр Мариинки под управлением маэстро Валерия Гергиева выступят в Северной Осетии на фестивале "Мариинский - Владикавказ", сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

"29 сентября - 2 октября пройдет VII Международный музыкальный фестиваль "Мариинский - Владикавказ". Ведущие солисты оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева выступят на площадках филиала Мариинского театра в РСО - Алания (Концертный зал и Театр оперы и балета)", - говорится в сообщении.

Выступления артистов Мариинки также пройдут в новом культурном центре "Патэ", который был торжественно открыт во Владикавказе годом ранее за счет средств благотворительного фонда "Фонд Валерия Гергиева".

В рамках фестиваля состоятся два концерта симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Также будет представлена опера Николая Римского-Корсакова "Царская невеста".

Международный музыкальный фестиваль "Мариинский - Владикавказ" - одно из самых значимых культурных событий юга России. За годы проведения участниками площадки стали десятки музыкантов и коллективов с мировым именем.