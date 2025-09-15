Национальный конкурс красоты стартовал 15 сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Двойняшки впервые за всю историю конкурса "Мисс Россия" поборются в нем за титул. Об этом сообщила директор конкурса Анастасия Беляк на пресс-конференции в ТАСС.

"У нас впервые за всю историю конкурса в этом году будут участвовать две девушки-двойняшки. То есть такого в истории не было никогда", - сказала Беляк.

Она рассказала, что девушки представляют Ставропольский край. "Интересно, что эти девушки тоже пришли на открытый кастинг в Москве сами. Мы их не знали, не искали нигде в регионах, в каких-то модельных агентствах. Они пришли и сказали: "Вот, мы две сестры". Пришла одна, мы на нее посмотрели, подумали, что хорошая девушка. Проходит три минуты, приходит снова эта девушка. Мы говорим: "Слушай, мы же тебя уже видели. Мы тебе все сказали, ты идешь дальше". Она говорит: "Нет, это была моя сестра". И тут мы поняли, что их двое, и они настолько обе приятные, активные и харизматичные девочки, что нам пришлось взять обеих", - призналась Беляк.

В России 15 сентября стартовал национальный конкурс красоты "Мисс Россия - 2025", он продлится до 3 октября. 4 октября на сцене концертного зала Barvikha Luxury Village состоится грандиозный финал, где будет объявлено имя обладательницы короны "Мисс Россия - 2025". В этом году дирекция получила около 90 тыс. заявок на участие.

"Мисс Россия - 2024" Валентина Алексеева призналась, что корону будет передавать с большой любовью, а также поделилась советами с участницами. "Я уже знаю, как поддержать, что ей посоветовать, чтобы ей проще было участвовать в "Мисс Вселенной". Я считаю, что нужно ставить себе цель и идти к ней, несмотря ни на что. Не нужно обращать внимания ни на хейт, ни на мнение посторонних. [Нужно] ничего не бояться, верить, что все получится, идти с открытым сердцем, душой и обязательно быть такой, какая ты есть. Никого из себя не строить, быть искренней, настоящей, и тогда все получится", - сказала она.

Победительница "Мисс Россия" получит корону от ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года. Следить за подготовкой и ключевыми этапами конкурса можно будет на официальной платформе партнера - "ВКонтакте".

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах. Отборочные туры проходят во всех субъектах РФ. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет включительно ростом от 173 см.

В 2024 году титул "Мисс Россия" завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".