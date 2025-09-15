В частности, публике представят концерт-симфонию для фортепиано с оркестром "Петербург - зона Тарковского" Светланы Лавровой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Мировые премьеры сочинений петербургских композиторов, посвященные родному городу, прозвучат в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Эти произведения - финалисты проекта "Петербургский ренессанс".

Проект направлен на поддержку современных академических композиторов, на создание высокохудожественных произведений в области академической музыки, расширение репертуара оркестровых коллективов России.

"В Союзе композиторов Санкт-Петербурга был объявлен конкурс на создание произведений, посвященных значимым историческим и культурным событиям города. Тема проекта - саундтреки к воображаемым фильмам о Санкт-Петербурге. Президиум правления Союза отобрал четыре проекта для грантовой поддержки из тридцати представленных на конкурс. Все они написаны летом 2025 года", - рассказали в пресс-службе СК Санкт-Петербурга.

Публике будут представлены концерт-симфония для фортепиано с оркестром "Петербург - зона Тарковского" Светланы Лавровой, "Военный реквием" Леонида Резетдинова к 80-летию Великой Победы памяти павших героев для меццо-сопрано и оркестра на стихи русских поэтов , концерт для кларнетов с оркестром Артура Зобнина и концерт "Русский трансцендентный салон" для фортепиано с оркестром Настасьи Хрущевой, посвященный петербургским музыкальным салонам XIX века. Премьеры прозвучат в исполнении Симфонического оркестра "Таврический" под управлением народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.

Проект "Петербургский ренессанс" осуществлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.