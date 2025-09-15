Режиссером выступил народный артист России Борис Морозов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьерные спектакли по киносценарию Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" в постановке народного артиста РФ Бориса Морозова пройдут 16, 17 и 25 сентября в Московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина.

Герои спектакля - Юхан и Марианна, роли которых исполняют Наталия Житкова и Григорий Старостин, ищут ответ на вопрос о сохранении любви. "Этот вопрос вне времени, вне национальности, вне профессий - он касается всего. Наш спектакль о мужчине и женщине и их мучительном поиске любви и друг друга", - сказал режиссер.

Зрителей встречает обычная квартира, в которой находятся двое супругов. На протяжении спектакля декорации и реквизит практически не меняются, несмотря на то что действия охватывают несколько лет. Режиссер назвал этот прием "блужданием по времени". "Разумеется, моменты правдоподобности важны. Более того, на одну из репетиций я пришел с предложением: "Давайте выстроим движение по времени и будем менять модели телефонов, по которым говорят наши герои". Но затем мы отказались от этой идеи. Один из моих учителей, Андрей Гончаров, говорил: "Это маленькая правда жизни. Мы же занимаемся большой правдой искусства", и я с ним согласен", - поделился Морозов.

Как отметили в театре, история любви, измены и прощения героев похожа на сотни других, но особым эпизодом, который "срывает маски", по мнению актрисы, исполнившей роль Марианны, стала драка супругов. "Мы рассматривали ее не как физическое насилие, а как метафору снятия некой шелухи. Когда люди, снимая с себя все, остаются друг перед другом только духом. Мы решили, что эта провокация важна и должна быть в спектакле, потому что и Бергман не отказался от нее в своем киносценарии", - сказала Житкова.

Для режиссера любовь - это испытание, а путь к счастью - это путь на Голгофу и тем не менее, Морозов считает, что чувство продолжает жить несмотря ни на что. "Поэтому для нас очень важен финал, где герои предстают в странных костюмах. Они уже пилигримы, которые просто бредут по жизни и не могут друг без друга. Обратите внимание: занавес закрывается после реплики Юхана: "А какая она, любовь? Шут ее знает", - заключил он.

Автором сценической редакции выступила Наталья Житкова, сценографом - Анастасия Глебова. Художником по костюмам стала Татьяна Селюнина, а художником по свету - Андрей Абрамов. Над гримом актеров работала Мария Максимова, а заслуженный деятель искусств РФ Айдар Закиров стал режиссером по пластике.