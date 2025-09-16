В Москве завершили реставрацию церкви Вознесения Господня в "Коломенском"

Открытие храма запланировано к престольному празднику Вознесения Господня в мае 2026 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по реставрации памятника русского зодчества - шатровой церкви Вознесения Господня XVI века в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В 1994 г. этот храм XVI века был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Кремлем, Красной площадью и Новодевичьем монастырем. Бережная и тщательная реставрация заняла два с половиной года. Особое внимание уделили шатру: расчистили кирпичную кладку от загрязнений и старой обмазки, выполнили биоцидную обработку, затем загрунтовали, обмазали и окрасили", - написал мэр.

Он отметил, что крест и яблоко - декоративный элемент в виде шара, расположенный под крестом - были расчищены и позолочены. Также специалисты расчистили и восстановили утраты белокаменных кокошников, наличников, капителей с резьбой и стрельчатых окон, были проведены и другие работы. "Сохранили исторический облик цоколя. Намеренно оставили небольшие утраты и шероховатости, их законсервировали - так гораздо сильнее чувствуется, что храму скоро исполнится полтысячи лет", - подчеркнул мэр.

По его словам, открытие храма запланировано к престольному празднику Вознесения Господня в мае 2026 года. К этому времени в верхний предел будет возвращен тябловый иконостас, а в подклете подготовят новую экспозицию, посвященную истории храма. Научным консультантом по созданию экспозиции выступил доктор искусствоведения, профессор, почетный член РАХ Андрей Леонидович Баталов. Выставка в подклете будет работать круглый год, а церковь - только в теплое время года.

Как и прежде, службы будут совершаться в дни важных церковных праздников. В остальное время храм будет функционировать как музей. Собянин заключил, что далее на очереди у реставраторов еще несколько объектов музея-заповедника "Коломенское", среди которых здание Сытного двора.