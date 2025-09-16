Лавров сравнил номер Shaman на "Интервидении" с позицией центрального нападающего

Девятый номер игрока в футболе часто ассоциируется с бомбардирами, центральными нападающими

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил девятый номер, под которым выступит участник от России Ярослав Дронов (Shaman) на "Интервидении-2025", с позицией центрального нападающего в футболе.

"Ярослав Дронов, Shaman, выступает под номером девять. Получается, центр нападения", - подметил министр на пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению".

Лавров - известный любитель футбола среди российских государственных деятелей, болеет за московский "Спартак". Девятый номер игрока в футболе часто ассоциируется с бомбардирами, центральными нападающими.

Об "Интервидении"

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960 - 1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, прямую трансляцию покажет Первый канал. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

