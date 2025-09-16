Профсоюз может стать тем инструментом, который поможет артистам отстаивать свои права, добиваться справедливой оплаты и социальных гарантий, считает заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддержала инициативу Филиппа Киркорова о создании профсоюза артистов. Об этом сообщил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

Ранее СМИ сообщали, что певец Филипп Киркоров заявил о необходимости создания в России профсоюза артистов. Такое заявление артист сделал после скандала с участием Егора Крида, который произошел после его концерта в "Лужниках". Исполнитель считает, что артисты должны активно выступать в защиту друг друга.

"Да, вызовы будут - они типичны для сферы с высокой долей самозанятых и ИП. Как и курьерам или таксистам, артистам предстоит доказывать, что их отношения с заказчиками - это по сути трудовые отношения, а не просто гражданско-правовые договоры. Но именно профсоюз может стать тем инструментом, который поможет артистам - и звездам, и тем, кто только начинает - отстаивать свои права, добиваться справедливой оплаты и социальных гарантий. У нас в структуре даже есть подходящий профсоюз - Общероссийский профсоюз работников культуры. В нем, например, уже состоят театральные артисты. Главное - готовность самих артистов объединиться и действовать солидарно", - приводятся слова Шершукова в Telegram-канале ФНПР.

Он отметил, что федерация готова помочь на этом пути.