По словам гендиректора Первого канала, на шоу будет задействовано около 36 камер

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Трансляция международного песенного конкурса "Интервидение", которую проведет Первый канал, будет проходить с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности, поделился генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время пресс-конференции, посвященной конкурсу, которая проходит в Доме приемов МИД.

"Съемочная группа из 150 человек уже находится на площадке "Интервидения" и готовится к трансляции. Будет задействовано около 36 камер, и мы планируем внедрить дополненную реальность. Ожидается большое зрелище, и мы сделаем для этого все возможное", - сказал он.

Эрнст добавил, что во время трансляции будут использованы все технологические наработки, которыми канал не владел ранее. "Шоу продлится около 3,5 часа. Мировые конкурсы и шоу только осваивают технологии ИИ, поэтому мы надеемся достойно представить нашу страну в технологическом плане. Я гарантирую, что все пройдет на высшем уровне", - обратил внимание Эрнст.

"Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.