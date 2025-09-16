Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что аналогичная ситуация возникла во время подготовки Всемирного фестиваля молодежи, на котором в итоге собрались представители из 190 стран

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Исполнители из некоторых стран хотели принять участие в конкурсе "Интервидение", но их желание не совпало с мнением руководства их государств. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель набсовета "Интервидения" Сергей Кириенко заявил на пресс-конференции.

"Все, кто захотел, всем была <…> предоставлена возможность [принять участие в "Интервидении"]. Что могло сдержать тех, кто с первого раза не поучаствовал? По-честному, у кого-то, конечно, политические ограничения, мы это уже знаем - был целый ряд исполнителей, которые очень хотели приехать, но, в общем, их желание не очень совпало с мнением руководства соответствующих стран. Пусть это будет на их совести, у музыки же нет границ", - сказал Кириенко.

По его словам, аналогичная ситуация возникла во время подготовки Всемирного фестиваля молодежи, на котором в итоге собрались представители из 190 стран. "Все равно же не сдержали [участников] и здесь не сдержат, - подчеркнул Кириенко. - Давайте будем делать все для того, чтобы он прошел так, чтобы на следующий у нас записалось еще большее количество участников".

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. ТАСС - информационный партнер конкурса.