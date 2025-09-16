Ей был 91 год

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Американская актриса Пэт Кроули, известная по ролям в сериалах "Династия" (Dynasty, 1981-1989), "Друзья" (Friends, 1994-2004) и "Зачарованные" (Charmed, 1998-2006), умерла за два дня до своего 92-го дня рождения. Об этом в понедельник сообщил портал Deadline.

По словам ее сына, Кроули, удостоенная премии "Золотой глобус" в 1954 году за дебютную роль в фильме "Навеки женщина" (Forever female, 1953), умерла от естественных причин.

Последней кинокартиной актрисы стал американский фильм "Мон Реве" (Mont Reve, 2012), в котором она исполнила роль миссис Коттингтон.