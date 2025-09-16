Лавров: большинство исполнителей споют на "Интервидении" на национальных языках

Глава МИД РФ подчеркнул, что "главное - только музыка и то настроение, которое исполнитель создает"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Большинство песен на "Интервидении" будет исполнено на национальных языках. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению".

"Песни - по договоренности изначально это была инициатива фонда "Традиции искусства" - исполняются на национальных языках, вернее, на усмотрение исполнителя. Он может петь на иностранном языке, но поощряются песни на национальном языке, и большинство будут делать именно это", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я не знаю, насколько необходимо переводить тексты песен, для нас главное - только музыка и то настроение, которое исполнитель создает", - подчеркнул Лавров.

