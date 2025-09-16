Под экспозицию отвели два смежных зала на четвертом этаже исторического здания театра

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мультимедийное выставочное пространство "Гений места" начнет работу в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова 25 сентября. Об этом на сборе труппы ТАСС сообщил директор театра заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

"На работу над "Гением места" ушел целый год: от идеи - до реализации. Пространство было в неудовлетворительном, разрушенном состоянии. Его мы мы предварительно восстанавливали, ремонтировали", - сказал собеседник агентства.

Под экспозицию отведены два смежных зала на четвертом этаже исторического здания театра. Один из них расскажет историю места, на котором однажды появился Театр Вахтангова. Другой - историю режиссеров, чья слава вышла за рамки не только театра, но и всей страны.

Автором идеи выступил сам Крок. Специально для гостей нового пространства его создатели подготовили экскурсии. Однако пройдут они без экскурсоводов: посетителей будут сопровождать голоса актеров Театра Вахтангова. Проект реализован с использованием новейших технологий.

Кроме Крока, над "Гением места" работали Ася Князева (режиссер), Денис Сутыка (автор сценария), Максим Обрезков (художник), Руслан Кнушевицкий (звукорежиссер) и многие другие.