Событие прошло на кинозаводе "Москино"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Гостями крупнейшего мероприятия, посвященного электронной музыке, "Портал 2030-2050" на кинозаводе "Москино" в столице стали более 100 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Портала 2030-2050".

"С 29 августа по 14 сентября во второй раз прошло крупнейшее событие в мире электронной музыки - "Портал 2030-2050". В эти дни кинозавод "Москино" посетили свыше 106 тыс. человек. На трех уникальных сценах выступили 110 диджеев из 13 стран мира, в том числе Willy William (Уилли Уильям), Edward Maya (Эдвард Майя) Yves Larock (Ив Ларок), Burak Yeter (Бурак Йетер), Sak Noel (Сак Ноэль) Legroni (Легрони) и Alex Gaudino (Алекс Гаудино)", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что треки исполнителей электронной танцевальной музыки звучали на площадке более 240 часов, а всего в рамках события прошло более 150 мероприятий. Сеты диджеев сопровождались яркими визуальными шоу. В частности, в этом году к арт-дирекции фестиваля присоединился Джон Дейв - создатель мультимедийного контента для диджеев фестивалей Afterlife и Soundstorm. Его цифровые перформансы открывали музыкальные программы на главной сцене.

"14 сентября в честь Дня города в Москве итальянский диджей и продюсер Alex Gaudino представил на "Портале 2030-2050" новую версию хита Destination Calabria. Он поздравил жителей столицы с главной сцены территории электронной музыки", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в рамках "Портала 2030-2050" прошло соревнование по диджитал-арту "Контест. Медиа-арт", которое объединило более 20 художников в двух категориях: "3D-мэппинг" (моушнграфика) и "Виджеинг" (создание видеомиксов из коротких фрагментов в реальном времени под треки хедлайнеров). Работы конкурсантов гости могли увидеть на фасадах Кинозавода, а победителями стали шесть диджитал-художников из России. Также в рамках специальной программы состоялся Кубок Москвы по кей-поп кавер танцам, в котором приняли участие более 50 команд из 23 регионов России. Специальным судьей турнира стал хореограф из Южной Кореи Seongchan, который работал с BTS, Blackpink, Stray Kids и другими популярными артистами.

