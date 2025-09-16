На МФФ пройдет передача "Ботика Петра I" Государственному историческому музею

В рамках форума состоится выставка "Национальный стиль в ювелирном искусстве"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. На полях Х юбилейного Московского финансового форума (МФФ) пройдет церемония передачи ювелирного изделия "Ботик Петра I" Государственному историческому музею, сообщается на сайте Минфина РФ.

В рамках МФФ состоится выставка "Национальный стиль в ювелирном искусстве", которая посвящена 195-летию со дня рождения великого русского ювелира Павла Овчинникова.

Выставка "Национальный стиль в ювелирном искусстве" представлена Минфином России совместно с фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства и проводится при поддержке департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России.

"Изделие выполнено Ювелирным домом RODIS по мотивам модели ботика Петра Великого "Дедушка русского флота" фирмы Павла Овчинникова, которая демонстрировалась на Политехнической выставке 1872 года в Москве. Модель стала призом в состязании гребных судов Москвы и Петербурга и была заказана Морским министерством к юбилею Петра I. Экспонаты выставки послужили основой для создания Исторического музея в Москве", - уточнили в Минфине.

Ранее "Ботик Петра I" ювелирного дома RODIS был показан в рамках Московского финансового форума в 2022 году на выставке "Петр I и ювелирное дело в России", посвящённой 350-летию Петра I.