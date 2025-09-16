Театр Вахтангова обратится к творчеству Гете, Манна и Хемингуэя

В честь открытия сезона на Основной сцене 16 сентября покажут спектакль "Солнце Ландау"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова объявил планы на два грядущих сезона. Готовятся к выпуску спектакли по Иоганну Вольфгангу Гете, Томасу Манну, Эрнесту Хемингуэю и другим авторам, передает корреспондент ТАСС со сбора труппы.

Сбор труппы, приуроченный к открытию 105-го сезона, состоялся во вторник, 16 сентября, в зале Основной сцены. Об итогах сезона 2024/2025 и новых репертуарных названиях рассказали директор Театра Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок и главный режиссер Анатолий Шульев. Они поздравили артистов с творческими юбилеями и почтили память мастеров, ушедших из жизни в прошлом сезоне.

Также были объявлены имена выпускников театральных вузов, вошедших в состав стажерской группы. Это Даниил Бледный (Театральный институт (ТИ) им. Бориса Щукина, курс Г. В. Шапошникова, 2025), Артем Гурин (ТИ им. Бориса Щукина, курс В. П. Николаенко, 2022), Василий Серегин (ГИТИС, курс С. В. Женовача, 2025), Никита Шаманов (ТИ им. Бориса Щукина, курс Г. В. Шапошникова, 2025). К труппе театра присоединились заслуженные артисты РФ Александр Андриенко и Дмитрий Муляр, а также Владимир Гуськов.

Первой премьерой нового сезона - она состоится уже 24 сентября на сцене Арт-кафе - станет моноспектакль Григория Антипенко по повести американского писателя XX века Эрнеста Хемингуэя "Старик и море": опубликованное в 1952 году, в 1953-м произведение принесло автору Пулитцеровскую премию. В 1954-м с формулировкой "за повествовательное мастерство, в очередной раз продемонстрированное в "Старике и море" Хемингуэю присвоили уже Нобелевскую премию. Режиссером одноименного спектакля выступает Павел Сафонов, художником - Максим Обрезков.

Основная сцена

В марте 2026 года на Основной сцене Театра Вахтангова пройдет премьера постановки Андрея Тимошенко по мотивам поэмы "Фауст", на создание которой у немецкого писателя XVIII-XIX веков Иоганна Вольфганга Гете ушло несколько десятилетий. В главной роли - народный артист РФ Евгений Князев. В апреле же новый спектакль на тему ювелирного искусства выпустит главный режиссер театра Анатолий Шульев: он работает над постановкой произведения Сергея Плотова "Блеск и пепел".

Еще одной премьерой - точные даты Шульев, объявляющий новые репертуарные имена, пока не раскрывает - станет спектакль Олега Долина. Режиссер обратится к зарубежной классике: он представит свою интерпретацию пьесы английского драматурга Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Две из объявленных в этот день премьер будут выпущены уже в следующем, 106-м, сезоне. Так, режиссер Светлана Землякова готовит спектакль по мотивам романа советского писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Художественный руководитель Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева Олег Юмов с коллективом вахтанговцев будет ставить спектакль по роману современного писателя Алексея Иванова "Золото бунта".

Новая и Симоновская сцены

В январе на Новой сцене Театра Вахтангова состоится премьера постановки по мотивам тетралогии немецкого автора XIX-XX веков Томаса Манна "Иосиф и его братья" - писатель трудился над произведением более 15 лет. Режиссер - Юрий Титов. Галина Зальцман же будет работать с текстом братьев Стругацких: в сезоне 2026/2027 свет увидит ее спектакль по мотивам романа "Пикник на обочине".

В ноябре - 8 числа - на Симоновской сцене Анатолий Шульев выпустит еще одну премьеру, вторую для себя в 105-м сезоне: зрителям представят спектакль "Первая любовь последнего года", в его основе - роман советского автора Юрия Слепухина "Перекресток". В феврале в Театре Вахтангова состоится премьера спектакля "Таня" по одноименной пьесе советского драматурга Алексея Арбузова. Режиссером выступает Сергей Потапов.

Заключительной премьерой сезона на Симоновской сцене - она запланирована на апрель - станет постановка Ольги Субботиной: режиссер готовит к выпуску "Мэри Поппинс" по мотивам повестей английской писательницы XX века Памелы Трэверс.

Гастрольные планы и другие проекты

В новом сезоне Театр Вахтангова планирует выезды в Ульяновск, Сухум (Абхазия), Донецк, Мурманск. В этих городах артисты выступят в рамках направления "Ведущие театры" программы "Большие гастроли". Кроме того, отметил Крок, запланированы выезды в Архангельск, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Самару, Сыктывкар, Ульяновск, Ярославль и Минск (Белоруссия).

Среди других проектов Театра Вахтангова - праздничный вечер "Вся эта суета", который состоится 3 ноября на Основной сцене. Его посвятят юбилею народной артистки России Юлии Рутберг. Кроме того, 19 ноября на Основной сцене пройдет совместное выступление народного артиста России Евгения Князева и Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением Дмитрия Юровского. Программу посвятят 200-летию со дня написания Александром Пушкиным "Бориса Годунова".

Под занавес

Новый сезон в Театре Вахтангова откроется уже сегодня. Так, на Основной сцене покажут спектакль "Солнце Ландау", на Новой сцене - "Генерал и его семья", на Симоновской - "Обещание на рассвете", на сцене "Студия" - "Главная роль". В Арт-кафе пройдет вечер народной артистки РФ Ольги Тумайкиной "50 оттенков разного".

"Завершить наш сбор хочу словами Евгения Вахтангова, сказанными его первым ученикам в Мансуровской студии: "Хорошие постановки, успех у публики, высокая заработная плата - суть лишь средства, и только средства осуществления больших задач Студии. Как только эти постановки, актеры, жалованье и так далее станут вашей целью, не будет настоящей Студии. Начнется банальный ремесленный театр. Основа Студии - ее идейная сторона". Не забудем же в новом, 105-м, сезоне об этой благородной идее студийности, которая всегда отличала Вахтанговский театр", - заключил Кирилл Крок.