Со здания Русского театра в Таллине убрали вывеску с его историческим названием

На фасаде разместили табличку с надписью "Театр Сюдалинна"

ВИЛЬНЮС, 16 сентября. /ТАСС/. Вывеску Русского театра демонтировали с фасада здания в центре Таллина в связи с переименованием учреждения. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

На фасаде здания разместили вывеску с надписью "Театр Сюдалинна". Разрешение на установку таблички с новым наименованием было получено отделом городского хозяйства Департамента муниципального имущества Таллина.

Летом власти Эстонии объявили о переименовании Русского театра в Театр Сюдалинна. Тогда же министерство культуры республики объявило о сокращении финансирования на 15,5% в 2026 году.

Театр Сюдалинна в Эстонии, ранее известный как Русский театр, был основан в 1948 году и является единственным в балтийской республике профессиональным театром, который ставит спектакли на русском языке.