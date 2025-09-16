В "Художественном" представят ленты советской киносказочницы Кошеверовой

Картины можно будет увидеть с 21 сентября по 19 октября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Пять картин советской кинорежиссера-сказочницы Надежды Кошеверовой покажут в кинотеатре "Художественный" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"С 21 сентября по 19 октября кинотеатр "Художественный" представит программу "Надежда Кошеверова. Сказки для взрослых и детей". Зрители увидят пять картин Надежды Кошеверовой - главной советской киносказочницы", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в их числе мелодрама по пьесе Евгения Шварца "Тень", адаптация знаменитой сказки Шарля Перро "Золушка", семейная сказка с Олегом Далем "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", а также мюзиклы по мотивам сказок Андерсена "Старая, старая сказка" и "Соловей".

Как отметил программный директор "Художественного" Стас Тыркин, слова которого приводит пресс-служба, в фильмографии Кошеверовой есть и экранизации русской классики, и зрительские хиты, вроде комедии "Укротительница тигров".

"Но прославил ее десяток великолепных киносказок с глубоким подтекстом, на которых выросло несколько поколений советских и российских детей и которые можно до сих пор пересматривать всей семьей. В чудесной послевоенной "Золушке" и оттепельной "Старой, старой сказке", как и в более поздних фильмах, вошедших в нашу ретроспективу, Кошеверова не просто блеснула лирическим и комедийным талантом прирожденной рассказчицы трогательных, наивных и остроумных историй. В жанре сказки она явно чувствовала себя гораздо свободнее, чем ее коллеги во "взрослом кино" - то же самое можно сказать о соавторах ее лучших фильмов, выдающихся драматургах Евгении Шварце и Николае Эрдмане",- сказал он.