Нелли Яралова возглавила направление игрового кино в "Союзмультфильме"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" запустила направление игрового кино, новое структурное подразделение возглавит продюсер Нелли Яралова. Об этом в рамках осеннего партнерского саммита киностудии сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

"В сегодняшнем мире каждый проект присутствует на рынке сразу в нескольких форматах - кино, анимация, компьютерные игры, мерч, аудиоподкасты. Большинство мировых гигантов выстраивают таким образом масштабные вселенные со множеством точек входа - это объективное требование времени. У нас есть множество оригинальных идей для направления игрового кино. К примеру, сейчас в разработке находится медиафраншиза "Орден Алой Звезды" авторства писателя Сергея Лукъяненко", - сказала Слащева.

Руководителем направления игрового кино стала продюсер Яралова. Ранее она основала и ведущее в России агентство талантов - "Агентство мтардаст", занимала позицию генерального продюсера кинокомпании "Амедиа", а также генерального продюсера компании "1-2-3 Production". В 2022 году создала собственную студию "Яр&Ko, является лауреатом множества премий и фестивалей - "Золотой орел", "Тэфи", MIP TV, Original, АПКиТ.

"Я буду рада применить свой опыт и экспертизу для разработки как полнометражных, так и сериальных проектов "Союзмультфильма. Студия обладает богатыми традициями, наследием, и в настоящее время активно развивается, являясь точкой притяжения талантов со всей страны, современных трендов и технологий. Думаю, у нас впереди множество ярких, значимых, востребованных зрителем проектов", - сказала она.