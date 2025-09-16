"Союзмультфильм" экранизирует биографию Кота Матроскина

Картина расскажет о ранних годах жизни персонажа, о том, как он встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою философию жизни

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" работает над полнометражным игровым фильмом "Матроскин. Настоящая история". Об этом сообщила продюсер Нелли Яралова в рамках осеннего партнерского саммита киностудии.

"Кот Матроскин - самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных топах и хит-парадах. Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа", - рассказала она.

Работу над сценарием ведет известный российский сценарист и продюсер Олег Маловичко ("Притяжение", "Лед", "Метод", "Метод-2", "Лихие", "Трасса" и др.). Планируется, что съемки фильма начнутся в 2026 году.

По словам Яраловой, картина расскажет о ранних годах жизни Кота Матроскина, о том, как он встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою философию жизни. По проекту идет подготовительная работа - разработка персонажей и сюжета. В перспективе "Союзмультфильм" намерен выпустить несколько игровых фильмов, посвященных истории Кота Матроскина и создать на их основе масштабную франшизу.