"Союзмультфильм" экранизирует произведения Корнея Чуковского

В частности, зрители увидят "Муху-Цокотуху" и "Федорино горе"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" и продюсерская компания "Яр&Ko" разрабатывают медиафраншизу на основе 11 произведений писателя Корнея Чуковского - "Мойдодыр", "Тараканище", "Крокодил", "Муха-Цокотуха", "Федорино горе" и других. Об этом сообщила продюсер Нелли Яралова в рамках осеннего партнерского саммита киностудии.

По ее словам, в планах создать продукты разных форматов - игровое кино, анимацию, игры, комиксы.

"Корней Чуковский - самый издаваемый и продаваемый детский писатель в России, его книги лидируют по совокупному тиражу уже более 10 лет, регулярно занимая первое место по объемам продаж и изданий среди детских авторов. Эти истории до сих пор не теряют своей актуальности, и мы видим огромный потенциал в создании современной, многожанровой франшизы, которая познакомит новых зрителей с героями знаменитых произведений, а тем, кто вырос на этих историях, подарит возможность снова с ними встретиться", - сказала Яралова.

Продюсер уточнила, работа над сценарием первого фильма, который создает российский сценарист и продюсер Олег Маловичко ("Притяжение", "Лед", "Метод", "Метод-2", "Лихие", "Трасса" и др.) уже на финальной стадии.