По словам народного артиста России, ИИ помогают ему реализовывать музыкальные проекты, а также в целом отражать его жизнь

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Филипп Киркоров и его команда активно пользуются искусственным интеллектом при создании визуального контента. Так, с помощью технологии создают клип звезды и репортажи в соцсетях, рассказал артист в интервью ТАСС.

"Сегодня искусственный интеллект очень помогает. Я, пожалуй, один из тех, кто активно пользуется ИИ. У меня есть команда профессионалов, которые помогают мне в этом. Например, мой партнер Вадим Юмаев и его команда занимаются тем, что помогают мне реализовывать музыкальные проекты и вообще отражать мою жизнь с помощью искусственного интеллекта. Они помогают раскрашивать, создавать визуальный контент", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, все репортажи в соцсетях артиста с конкурса "Новая волна - 2025" в Казани делала эта команда. Киркоров назвал ИИ "новым словом" в репортажном искусстве, в освещении жизни артиста. Исполнитель отметил, что его молодые коллеги тоже активно используют новые технологии. По его словам, удивить современную публику сложно.

Клип на последнюю вышедшую песню звезды "Одинокая нежная" также создается с помощью ИИ. "Я всегда был в авангарде технических новинок. Когда появилась возможность совмещать мультипликацию с живым артистом, я первым выпустил клип "Зайка моя", где я был живым, а все вокруг - нарисованное. На сцене я всегда стараюсь внедрять новаторские идеи", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован 17 сентября.