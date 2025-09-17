Для участия в музыкальном конкурсе прибыли делегации из более чем 20 стран

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Делегации из более чем 20 стран прибыли в Россию для участия в Международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который состоится в Одинцове 20 сентября. Для помощи в их встрече, а также в организации шоу привлекли около 500 волонтеров, сообщила пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области.

"Волонтерский корпус состоит из 490 человек. Ребята встретили делегации стран-участниц в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, помогли с размещением в гостиницах. Волонтеры лингвистической поддержки помогают иностранным гостям преодолеть языковой барьер в общении и сделать их пребывание в России максимально комфортным. Особую роль играет группа быстрого реагирования, готовая оперативно решать любые возникающие вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в Международном музыкальном конкурсе "Интервидение" прибыли делегации из более чем 20 стран. Волонтеров привлекли не только для их встречи, но и для помощи в сопровождении в рамках экскурсионно-культурной программы. Помимо этого, добровольцы будут задействованы в содействии работе СМИ, помощи в проведении шоу, навигации зрителей, помощи режиссерско-постановочной группе и др.

"Для нас большая честь принимать у себя в Подмосковье конкурс такого уровня, как "Интервидение". Волонтеры по праву являются лицом этого масштабного события - именно они создают первое впечатление о гостеприимстве нашего региона и всей страны для иностранных делегаций. Все ребята заряжены, прошли серьезную подготовку и обучение, многие из них уже имеют серьезный опыт работы на крупных международных мероприятиях. Работа требует не только энтузиазма, но и высочайшего уровня ответственности, стрессоустойчивости и профессионализма. Я уверена, что наш волонтерский корпус справится с этой задачей блестяще, желаю ребятам удачи!" - процитировали в тексте министра информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе.

Отмечается, что формирование волонтерского корпуса началось в апреле, а конкурсный отбор проходил с мая по июль. Всего было подано около 2,5 тыс. заявок, из них выбрали лучших кандидатов. В августе волонтеры прошли десятидневную программу обучения, включая специализированную подготовку для тимлидеров и рекрутеров. Волонтерский корпус объединил представителей 47 регионов России, а также добровольцев из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.