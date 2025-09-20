Первая Всемирная общественная Ассамблея "Новый мир осознанного единства"

Участники дискуссии обсудят, как культурное сотрудничество помогает формировать основу для взаимопонимания, каким образом традиционные и современные культурные практики способствуют мирному сосуществованию, и как опыт локальных инициатив может быть масштабирован на международный уровень. Особое внимание будет уделено конкретным кейсам, подходам и инструментам, которые уже доказали свою эффективность в деле укрепления доверия.

Модератором выступит журналист, общественный деятель, эксперт в области международного культурного сотрудничества Алена Долгополова. В сессии примут участие: председатель совета директоров Петродворцового часового завода "Ракета" Дэвид Хендерсон-Стюарт, директор Консультативного совета Центра международной деловой этики (CIBE) при Университете международного бизнеса и экономики (UIBE) Дебинг Лиу, основатель RDA Consulting, приглашенный профессор Уральского Федерального Университета, почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д`Агостино, общественный деятель, писатель, драматург, международный эксперт по формированию народной дипломатии и продвижению межгосударственных инновационных культурных, туристических и образовательных продуктов, зампредседателя Общественной палаты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по международному сотрудничеству Анастасия Павлова, профессор дипломатической Академии Венесуэлы, бывший заместитель министра культуры Венесуэлы Хуан Мигель Диас Феррер, писатель, директор Института культуры Франции, бывший советник президента Франции Жака Ширака Елена Перру, профессор художественного образования, вице-президент Ассоциации марокканцев мира по вопросам коммуникации, развития и социальных услуг, основатель бренда SAJA Самир Джамай, Народная артистка Республики Казахстан и Республики Татарстан, Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, оперная певица Нуржамал Усенбаева, музыкант, композитор, призер международных конкурсов классической и современной музыки Райнер Бартеш.