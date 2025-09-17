Певец Ван Си посетил достопримечательности столицы и назвал россиян семьей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Участник "Интервидения" из Китая, певец Ван Си в интервью ТАСС заявил, что если однажды у него будет мировое турне, он начнет его с российской столицы. Ван Си уже несколько дней находится в Москве, где готовится к международному конкурсу, который пройдет в субботу, 20 сентября, в "Live-Арена".



"Мне очень хочется однажды отправиться в мировой концертный тур, и я рассчитываю, что первым городом станет Москва", - сказал Ван Си.

Для иностранных участников и гостей "Интервидения" подготовлена широкая культурная программа. Китайский певец в Москве впервые, поэтому с удовольствием посетил множество достопримечательностей города. "Я считаю, что Москва - очень красивый город. Я побывал на Красной площади, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, а также посетил ВДНХ. Самое глубокое впечатление на меня произвело место, где мы были вчера, - Большой театр. Его интерьер и та художественная атмосфера - это то, что мне особенно понравилось и запомнилось", - поделился он.

Говоря об общем впечатлении о российской столице, Ван Си подчеркнул: "Я считаю, что невозможно говорить о том, как мне понравился город без упоминания о самих москвичах. С момента выхода из самолета и до настоящего момента я чувствую, как у всех россиян, кто нас встречал и с кем я общался, во взгляде читаются доброта, нежность и забота. Можно было сказать, что они стали нашими друзьями. А сейчас мне особенно хочется сказать, что мы не просто друзья, мы - семья".

Он также добавил, что времени на репетиции перед конкурсом вполне достаточно, и выразил надежду, что 20 сентября он сможет продемонстрировать свой наилучший результат.

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в Москве 20 сентября. Россию на конкурсе представит заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов (Shaman). ТАСС выступает медиапартнером конкурса.