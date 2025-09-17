Китайский участник "Интервидения" рассказал о сотрудничестве с Витасом

По словам Ван Си, певцам пришлось работать на расстоянии из-за ковидных ограничений в 2020 году

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение", певец Ван Си в интервью ТАСС рассказал о своем сотрудничестве с российским певцом Витасом (Виталием Грачевым) и отметил, что для него было большой честью принять участие в записи альбома, посвященного 20-летию творческой деятельности Витаса.

"Наше сотрудничество состоялось в 2020 году. Но из-за ковидных ограничений мы не смогли записать песню вместе, в одно время и в одном месте, поэтому пришлось работать на расстоянии", - сказал он.

По его словам, в тот год у Витаса как раз был 20-летний юбилей работы на сцене. "Он хотел выпустить альбом, куда вошла бы китайская песня. Он решил пригласить меня, ему импонировало мое творчество. А для меня стало большой честью принять участие в записи альбома", - сообщил китайский музыкант.

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в Москве 20 сентября. Россию на конкурсе представит заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов (Shaman). ТАСС выступает медиапартнером конкурса.